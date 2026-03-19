19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
  Danimarka'dan adaya askeri yığınak: Grönland planı deşifre oldu
Dünya

Danimarka'dan adaya askeri yığınak: Grönland planı deşifre oldu

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, Trump'ın Grönland'ı alma tehditleri karşısında Ada'ya gönderilen Danimarkalı askerlerin patlayıcı konuşlandırma, kan bankası kurma ve savaş uçağı inişlerini engelleme gibi ciddi savaş hazırlıkları yaptığını ortaya koydu.

ABD Başkanı Trump'ın Grönland üzerindeki baskısı, Danimarka'yı beklenmedik bir askeri hazırlığa sürükledi. Ocak ayında Ada'ya sevk edilen Danimarkalı askerlerin kapsamlı savaş planları uyguladığı, Danimarka basını tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Avrupa'nın müttefik savunması konusundaki kararlılığı da bu süreçte bir kez daha sınandı.

DANİMARKA ORDUSU NUUK'A PATLAYICI KONUŞLANDIRDI

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, Danimarka ve Avrupa'daki kaynaklarına dayandırdığı raporunda, Trump'ın, Grönland'ı almaya yönelik "tehditlerinin" arttığı dönemde, Ada'ya gönderilen Danimarka askerlerinin yaptığı savaş hazırlıklarını anlattı.

Danimarkalı askerlerin, ocak ayında Grönland'a geldiğine işaret edilen raporda, ABD'nin olası bir askeri müdahalesinde savaş uçaklarının inişini engellemek için başkent Nuuk dahil olmak üzere diğer yerlerde kullanılmak amacıyla patlayıcı madde bulundurulduğu belirtildi.

Raporda, olası bir savaş durumunda, yaralı askerler için kan bankasının da kurulduğu ifade edilirken, ocak ayındaki saldırı endişesi nedeniyle askerlerin uzun süre uykusuz kaldığı vurgulandı.

FRANSIZ VE ALMAN YETKİLİLERDEN GRÖNLAND KRİZİ İÇİN KRİTİK UYARILAR

Grönland'daki gerginliğin ocak ayında ciddi bir seviyeye ulaştığına dikkati çekilen raporda, Danimarka ve Avrupa'nın müttefikini savunma konusunu ciddiye aldıkları ifade edildi.

Raporda, Trump'ın Grönland baskısının sona ermeyeceği kaydedildi.

Raporda görüşüne yer verilen Fransız bir yetkili, Avrupa'nın Grönland'daki güvenliğin öneminin farkında olduğunu, Danimarka'nın gerginliği tırmandırmamak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Alman bir yetkili de "ABD, NATO askerlerinin de bulunduğu bir ortamda Grönland'a saldırsaydı, o zaman inandığımız her şeye büyük bir soru işareti koymak zorunda kalırdık." ifadesini kullandı.

Trump, Grönland'a "ulusal güvenlik" gerekçeleriyle ihtiyaç duyduklarını birçok defa belirtmiş, Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland ise bu söylemlere tepki göstermişti.

