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Dünya

Danimarka'dan Grönland açıklaması: Bağımsızlık kararı kendilerine ait

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde 'bağımsızlık kararının Grönland'a ait olduğunu' ifade etti.

AA15 Ocak 2025 Çarşamba 21:47 - Güncelleme:
Danimarka'dan Grönland açıklaması: Bağımsızlık kararı kendilerine ait
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Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Frederiksen ve Trump telefon görüşmesi yaptı.

Frederiksen görüşmede, Kuzey Kutbu'nda güvenliğin güçlendirilmesinin önemini ve ülkesinin, bu konuda daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede'nin "Ada'nın satılık olmadığı" yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Frederiksen, "bağımsızlık kararının Grönland'ın kendisine ait olduğunu" belirtti.

45 dakika süren görüşmede ayrıca ikili ekonomik ilişkiler, Ukrayna'da süren savaş, Orta Doğu'daki durum ve Çin ile ilişkiler ele alınırken, iki lider "diyaloğu sürdürme" konusunda mutabık kaldı.

TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Grönland'ın "kontrolüne" ilişkin açıklamalarını sürdüren Trump, 8 Ocak'ta ise Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Başbakan Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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