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Dünya

Danimarka'dan Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Ukrayna'ya verilebilecek en iyi desteğin NATO üyeliği olduğunu söyledi.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 16:14 - Güncelleme:
Danimarka'dan Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek
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Frederiksen, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nın (MSC 2025) "Avrupa'nın Ukrayna'ya Desteği" panelinde konuştu.

Ukrayna'ya verilecek ekonomik desteğin bir adım olduğunu söyleyen Frederiksen, "Ancak, Ukrayna'ya verilecek en iyi şey NATO üyeliğidir. Ülkeleri korumanın en ucuz ve en kolay yolu NATO'da olmaktır." ifadesini kullandı.

Bazı müttefiklerin bunu desteklemediğinin de altını çizen Frederiksen, "Ancak o zaman, en azından bu müttefiklerin, Ukrayna'ya NATO üyeliği kadar iyi ne tür güvenlik garantileri sunabileceğimizi bizimle konuşması gerekir." dedi.

Mette Frederiksen, Ukrayna'ya verilen çok sayıda silahın hala "yeterli olmadığını" vurgulayarak, "(Ukrayna'ya) en az 6 ya da 7 hava savunma sistemi vereceğimize söz verdik. Bunları aldılar mı? Cevap 'hayır'. Hava savunma sistemi olmayan bir ülkeyi koruyamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.

- "PLAN YALNIZCA SAVAŞI KAZANMAK"

Ukrayna ile ilgili planlarının yalnızca "kazanmak" olduğunu dile getiren Frederiksen, başka alternatifin olmadığına dikkati çekti.

Frederiksen, "Savaşı kazanma stratejisine sıkı sıkıya tutunmalıyız. Bu kolay ya da güzel değil ancak gerekli." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin, savaşın başından beri bir parçası olduğunu savunan Frederiksen, bu ülkelerin kendilerini savunabilmeleri için savunma ve güvenlik için "çok daha fazla" harcama yapmaları gerektiğini ileri sürdü.

  • Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen
  • Mette Frederiksen
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