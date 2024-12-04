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Dünya

Danimarka'dan yabancı bayraklar için yeni karar

Danimarka meclisi, 1 Ocak 2025'ten itibaren ülkedeki yabancı ülkelerin bayraklarının dalgalandırılmasını sınırlandıran yeni yasayı kabul etti.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 16:07 - Güncelleme:
Danimarka'dan yabancı bayraklar için yeni karar
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The Local gazetesinin haberine göre, Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasanın meclisten geçtiğini duyurdu.

Hummelgaard, "Meclisin, Danimarka'da genel bir kural olarak sadece ülke bayrağının dalgalandırılabilmesini sağlayacak şekilde bayrak asma kurallarını yeniden düzenlemesinden memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Danimarka bayrağının ülkedeki en önemli ulusal simge olduğunu vurgulayan Hummelgaard, "Bayrak, Danimarkalıları bir halk olarak birleştirir ve özel bir statüye sahip olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu yasal düzenlemede, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi bölgesel veya uluslararası örgütlerin yanı sıra Finlandiya, Faroe Adaları, Grönland, İzlanda, Norveç, İsveç ve Almanya bayrakları kapsam dışında tutuldu.

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