AA 11 Eylül 2020 Cuma 22:41 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 22:44

Gazeteci Robert Woodward, yeni kitabında ABD Başkanı Donald Trump'ın, üst düzey iki danışmanının ısrarlı uyarılarını dinlemediğini ve 4 gün sonra İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırının emrini verdiğini iddia etti.

Güney Carolina eyaleti senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham ile 30 Aralık'ta Florida’daki Trump Uluslararası Golf Klubü'nde bir araya gelen ABD Başkanının, üst düzey danışmanına operasyonla ilgili bilgi vererek, "Süleymani'yi vurmayı düşünüyorum." dediği ileri sürüldü.

Graham, Trump'la görüşmesinde, Süleymani'nin hedef alınacağı bir operasyonun "çok büyük bir hamle" olacağını belirterek, suikast emrini verirse, İran'ın çatışmayı tırmandırması halinde atılacak adımları planlamak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

- TRUMP: "(SÜLEYMANİ) O BUNU HAK EDİYOR"

Cumhuriyetçi senatörün, "Onu öldürüyorsun, bu yeni bir oyun" uyarısına karşılık, Trump'ın Süleymani'nin saldırı hazırlığında olduğunu söyleyerek, "O bunu hak ediyor." cevabını verdiği belirtildi.

Graham'ın, bu hamlenin seçimler yaklaşırken "büyük bir savaş riski olacağı" yönündeki sözlerinin ardından ise Trump'ın, bir Amerikalının ölmesine neden olan "İran öncülüğündeki" füze saldırılarını ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine baskın düzenleyen milis gruplarını hatırlatarak, "Bunun yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğiz." dediği öne sürüldü.

Trump'ın kararlı duruşuna rağmen kendisini uyarmaya devam eden senatör ise "Sayın Başkan, bu sınırı aşar. Süleymani'den bir alt kademede birisini vurmaya ne dersiniz, ki bu herkes için katlanılması daha kolay olur." ifadelerini kullandı.

- BEYAZ SARAY ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ: "SÜLEYMANİ'Yİ VURMA FİKRİNİ DURDURMANIN BİR YOLUNU BULMALISIN"

Dönemin Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğünü vekaleten yürüten Trump'ın yakın danışmanlarından Mick Mulvaney de ABD Başkanının Süleymani'yi hedef alacak saldırı emrini vermesinden endişe ediyordu.

Mulvaney'in, neredeyse yalvarırcasına Güney Carolina senatörüne "Süleymani'yi vurma fikrini durdurmanın bir yolunu bulmalısın. Belki seni dinler." dediği öne sürüldü.

Trump'ın, üst düzey iki danışmanının ısrarlı uyarılarına rağmen 4 gün sonra saldırı emrini verdiği iddia edildi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürülmüştü.