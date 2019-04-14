Darbe içinde darbe
Darbeyle Ömer el-Beşir’in yerine geçen Avad bin Avf, baskılara boyun eğdi ve görevi Suudi yanlısı el-Burhan’a bıraktı. Orgeneral el-Burhan, Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nin yeni başkanı oldu.
Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını açıklamıştı. Ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında duyuran Bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığı’nı bıraktığını, konseyin başkan yardımcısı Kemal Abdulmaruf’un ise görevinden alındığını bildirmişti.
YEMİN EDİP BAŞLADI
Baskılara daha fazla dayanamayan bin Avf’ın yerine Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nin yeni başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan oldu. Yemin ederek göreve başlayan el-Burhan, Suudi Arabistan’a yakınlığıyla biliniyor. Bin Avf’ın, Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığı’ndan ayrıldığını açıklaması, sokaklarda büyük sevinç gösterilerine neden olmuştu. Diğer taraftan Sudan’da, askeri darbenin ardından geçiş konseyinin sokağa çıkma yasağına rağmen dün binlerce gösterici, sokakları doldurdu.
İSTİFA ÇAĞRISI YAPTILAR
Başkentteki Genelkurmay karargahı başta olmak üzere ana caddelerle toplanan binlerce Sudanlı, Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad Bin Avf ve Ömer el-Beşir rejimine ait isimlerin istifasını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasını istemişti.
GÖZDAĞI VERDiLER
Muhalif Sudan Meslek Odaları’ndan (SPA) yapılan yazılı açıklamada “Rejim tam olarak yıkılmadan ve yönetim sivil geçiş hükümetine devredilmeden bir adım dahi geri dönmek yok. Şehitlerimizin hakkı alınıncaya dek sokakları terk etmeyeceğiz” ifadeleri kullanılmıştı.
Sivil hükümete devir yapılmazsa gösteriler sürecek
Sudan’da “Özgürlük ve Değişim Bildirgesi”ne bağlı muhalefet grupları, yönetimin sivil hükümete devredilmesinde ısrar ediyor. Özgürlük ve Değişim Bildirgesi güçleri olarak bilinen Sudan’da muhalefetin çatı birliği yayımladığı bildiride, “Yönetimin geçici sivil hükümete devredilene dek gösterilere devam edileceğini” duyurdu. Bin Avf’ın istifasının ardından yayımlanan bildiride, protestoların hareket gücünü oluşturan Sudan Meslek Odaları (SPA), Nida Sudan İttifakı, Ulusal Birlik Güçleri, Muhalif Toplanma Koalisyonu gibi muhalefet güçlerinin adları yer aldı.
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