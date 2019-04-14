Darbe içinde darbe

Sudan Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını açıklamıştı. Ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında duyuran Bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığı’nı bıraktığını, konseyin başkan yardımcısı Kemal Abdulmaruf’un ise görevinden alındığını bildirmişti.

YEMİN EDİP BAŞLADI

Baskılara daha fazla dayanamayan bin Avf’ın yerine Sudan Askeri Geçiş Konseyi’nin yeni başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan oldu. Yemin ederek göreve başlayan el-Burhan, Suudi Arabistan’a yakınlığıyla biliniyor. Bin Avf’ın, Askeri Geçiş Konseyi Başkanlığı’ndan ayrıldığını açıklaması, sokaklarda büyük sevinç gösterilerine neden olmuştu. Diğer taraftan Sudan’da, askeri darbenin ardından geçiş konseyinin sokağa çıkma yasağına rağmen dün binlerce gösterici, sokakları doldurdu.

İSTİFA ÇAĞRISI YAPTILAR

Başkentteki Genelkurmay karargahı başta olmak üzere ana caddelerle toplanan binlerce Sudanlı, Savunma Bakanı ve Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Avad Bin Avf ve Ömer el-Beşir rejimine ait isimlerin istifasını ve sivil geçiş hükümeti kurulmasını istemişti.

GÖZDAĞI VERDiLER

Muhalif Sudan Meslek Odaları’ndan (SPA) yapılan yazılı açıklamada “Rejim tam olarak yıkılmadan ve yönetim sivil geçiş hükümetine devredilmeden bir adım dahi geri dönmek yok. Şehitlerimizin hakkı alınıncaya dek sokakları terk etmeyeceğiz” ifadeleri kullanılmıştı.