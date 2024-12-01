Darbe iddiası sonrası Esed'den 'dostlarımız' itirafı! ABD'den ilk açıklama geldi

Suriye'de Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Halep ve İdlib illerinin ardından, Beşşar Esed rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama iline yaklaştı.

Esed rejimi güçleriyle 5 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkede ilerleyişini sürdürüyor.

Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama iline doğru ilerliyor.

Akşam saatlerinde İdlib'in Han Şeyhun ilçesini ele geçiren gruplar, ilerleyerek Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Kaletmadik, Latamine, Soran, Kirnez, Mardes, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini ele geçirdi.

Silahlı gruplar Hama'nın en önemli ilçelerinden biri olan, M5 kara yolu üzerindeki Morik ilçesini de rejim güçlerinden aldı.

Zeynel Abidin Dağı'nı da kontrol altına alan silahlı gruplar, Hama ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

BEŞŞAR ESED İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile telefonda görüşerek, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Sudani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudani, Esed ile telefonda Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Bölgedeki durumla ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, Sudani, Suriye'nin güvenlik ve istikrarının Irak'ın ulusal güvenliğine bağlı olduğunu söyledi.

Sudani, iki ülke güvenliği ve istikrarının da bölgedeki güvenlik gelişmelerinden etkilenebildiğini kaydetti.

"DOSTLARIMZIN YARDIMIYLA TÜM DÜŞMANLARIMIZI YENECEĞİZ"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam ettiğini ve müttefiklerinin yardımıyla 'düşmanlarını' yok edebilecek güçte olduğunu ifade etti.

Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan ile Suriye'deki son gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Esad görüşmede Suriye'nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü tüm düşmanlara ve onları destekleyenlere karşı savunmaya devam ettiğini; müttefikleri ile dostlarının yardımıyla onları mağlup ve yok etme kapasitesine sahip olduğunu vurguladı" denildi.

ABD, SURİYE'DEKİ YENİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölge ülkelerinin yönetimleriyle irtibatta olduklarını belirtti.

Savett, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'deki durumu yakından izliyoruz ve son 48 saattir bölgesel başkentlerle iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki hatların çökmesi ve Halep'te yaşanan çatışmaların, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in siyasi sürece katılmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a güvenmesi nedeniyle yaşandığını savunan Savett, ABD'nin, terör örgütü olarak belirlediği rejim karşıtı silahlı grup "Heyet Tahrir Şam" (HTŞ) tarafından yönetilen bu saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Savett, Washington yönetimin ortakları ve müttefikleriyle birlikte gerginliğin azaltılması ve iç savaşın sona erdirilmesi için BM kararlarıyla uyumlu bir siyasi süreci teşvik ettiğini vurgulayarak, "DAEŞ'in Suriye'de bir daha asla yeniden canlanmamasını sağlamak için elzem olmaya devam eden ABD personelini ve ABD askeri mevzilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında yaklaşık 5 gündür çatışmalar yaşanıyor.

- NELER OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti

Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

ABD'den Suriye'deki yeni gelişmeler hakkında açıklama

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