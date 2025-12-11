İSTANBUL 14°C / 6°C
Dünya

Darbe sonrası şiddet tırmanıyor: Arakan'daki kanlı saldırıya AB'den tepki

Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Myanmar ordusunun Arakan eyaletindeki bir hastaneye gerçekleştirdiği hava saldırısını sert sözlerle eleştirdi. Hipper, saldırının uluslararası insancıl hukuk kapsamında açık bir ihlal olduğunu vurguladı.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 18:07 - Güncelleme:
Darbe sonrası şiddet tırmanıyor: Arakan'daki kanlı saldırıya AB'den tepki
Hipper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Myanmar ordusunun Bangladeş sınırına yakın Arakan eyaletine bağlı Mrauk-U kentinde bulunan hastaneye saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Saldırının uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Hipper, yaralılar, sağlık personeli ve sivillerin her koşulda korunması gerektiğinin altını çizdi.

Hipper, saldırıda hayatını kaybedenler ve aileleriyle dayanışma mesajı verdi.

Myanmar ordusunun Arakan'a bağlı Mrauk-U'daki hastaneye düzenlediği hava saldırısında 33 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi yaralanmıştı.

Myanmar askeri yönetimi ise bölgede herhangi bir saldırı düzenlendiğine dair açıklamada bulunmamıştı.

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

