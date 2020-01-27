İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9499
  • EURO
    6,5623
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    122142
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya, darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye verilecek ödülü tartışıyor
Dünya

Almanya, darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'ye verilecek ödülü tartışıyor

Almanya’nın Dresden kentindeki Semper Opera Balosunun, Aziz Georg Nişanı'nı bu yıl Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye vereceğini açıklaması ülkede tartışma konusu oldu.

AA27.01.2020  08:09 - Güncelleme: 27.01.2020  08:09

Kentin sembolleri arasında yer alan tarihi bir kültür sanat evinin Sisi'ye ödül verecek olması, özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında "Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?" tartışmasına yol açtı.

Söz konusu ödüle Sisi'nin layık görülmesi sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirilirken, bir kesim ise destekledi.

Semper Opera Balosu Sanat Direktörü Hans-Joachim Frey, gelen tepkiler üzerine verdikleri Sisi kararını savundu.

Sanat yoluyla bölgeler arasında köprüler kurmayı amaçladıklarını kaydeden Frey, bu kararın siyasi olmadığını ileri sürdü.

Söz konusu ödüle 2009 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2017'de de Romanya'nın 6. Cumhurbaşkanı Klaus Johannis layık görülmüştü.

Arama kurtarma görevlisinin enkaz altındaki bir depremzedeyle görüşme anı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

'Libya'da çözüm silah'
'Libya'da çözüm silah'

'Libya'da çözüm silah'

Polise satarken suçüstü yakalandı: Ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi
Polise satarken suçüstü yakalandı: Ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi

Polise satarken suçüstü yakalandı: Ceylan derisi üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.