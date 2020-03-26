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Dünya

Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'ta hastane bombaladı

Darbeci General Hafter'e bağlı milisler Trablus'un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesini bombaladı.

İHA26 Mart 2020 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 23:24
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Ulusal Mutabakat Hükümetine (UHM) bağlı Barış Fırtınası Operasyonu Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter’e bağlı milislerin Trablus’un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesi’ni bombaladı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Merkez, bombalı saldırıda ölü ve yaralı olmadığını bildirirken, yardıma koşan sağlık çalışanları hastanenin ağır hasar aldığını ifade etti.

Darbeci General Hafter, geçtiğimiz cumartesi korona virüsle mücadele kapsamında ateşkes yapmayı kabule etmişti.

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