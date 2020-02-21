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Dünya

Darbeci general Halife Hafter'den 'Ateşkes' için Türkiye şartı

Libya'da darbeci Halife Hafter, Türk ordusunun Libya'dan ayrılması şartıyla ateşkese hazır olduklarını belirtti.

21 Şubat 2020 Cuma11:20 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı (UMH) Al Sarrac arasında "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması" bölgede başta Yunanistan ve İsrail olmak üzere birçok ülkenin planları alt üst olmuştu.

Moskova ve Berlin'de yapılan ateşkes görüşmelerinde masadan kalkan General Hafter, bu sefer Türkiye‘yi şart koştu. Darbeci General, Türk askerinin Trablus’tan çekilmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini belirtti.

Bu gelişmeden sonra, Mısır, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın başını çektiği grup, Libya'da darbeci General Halife Hafter'e olan desteklerini daha da arttırmıştı.

TÜRKİYE'YE ŞART KOŞTU

Rus RIA Novosti'ye konuşan Darbeci General Hafter, Türk askerleri Trablus'tan çekilir ve Ankara da UMH'ye desteğini keserse, ülke genelinde uygulanacak bir ateşkese "Evet" diyeceğini dile getirdi.

Hafter açıklamalarının devamında, Al Sarrac'ın Katar ve Türkiye'den emir alarak hareket ettiğini iddia etti.

BM AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki görüşmeler askıya alınmıştı. Ancak en son BM'den yapılan açıklamada, "Libya'da kalıcı ateşkesi sağlamak amacıyla Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantıları yeniden başladı" denilmişti.

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