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Dünya

Darbeci Hafter Libya'nın petrol blokajını şartlar karşılığında kaldırmayı kabul etti

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Libya'nın petrol blokajını şartlar karşılığında kaldırmayı kabul ettiği bildirildi.

18 Eylül 2020 Cuma 15:32 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 15:43
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