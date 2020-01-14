Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

14.01.2020 09:37 - Güncelleme: 14.01.2020 10:07

Suudi Arabistan'a ait Dubai merkezli Al Arabiya kanalının muhabiri, Hafter'in geceyarısını biraz geçe ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını söyledi.



Libya'nın doğusunda faaliyet gösteren Libya Haber Ajansı (LANA) geçtiği haberde, Hafter'in "ateşkes ve Trablus'a taarruz eden askerlerin geri çekilmesine yönelik anlaşmayı" imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını doğruladı.

Hafter'in Moskova'dan gittiğini doğrulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Libya'da çözüm bulmak için taraflarla çalışmaya devam ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Twitter'da bazı kullanıcılar, uçak radar takip programlarından elde ettikleri verilere göre, Hafter'i taşıyan uçağın Moskova'dan ayrılarak, Yunanistan hava sahası üzerinden güney-güneydoğu yönüne doğru ilerlediğini yazdı.

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Sarraj ile Hafter arasında ateşkesin koşullarıyla ilgili dün Moskova'da Türkiye ile Rusya arabuluculuğunda görüşmeler yapıldı.

RIA Novosti haber ajansı, Sarraj'ın da görüşmelerin ardından Moskova'dan ayrılarak İstanbul'a geçtiğini bildirdi.

Taraflar bir araya gelmeyi kabul etmezken, yürütülen müzakereler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkesi yazılı hale getiren bir anlaşma taslağı hazırlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sarraj'ın ateşkes anlaşmasının taslak metnini imzaladığını, Hafter tarafının ise bugün sabaha kadar süre istediğini açıklamıştı.