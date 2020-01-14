İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8872
  • EURO
    6,5608
  • ALTIN
    293.287
  • BIST100
    120585
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Dünya

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Arap basını ve Rus devlet ajansı RIA Novosti, Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Hafter'in Rusya'da dün yapılan müzakereler sonucunda hazırlanan ateşkes anlaşmasını imzalamadığını ve Moskova'dan ayrıldığını bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Libya'da çözüm bulmak için taraflarla çalışmaya devam ediyoruz. Hafter anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldı.' ifadelerine yer verildi.

14.01.2020  09:37 - Güncelleme: 14.01.2020  10:07

Suudi Arabistan'a ait Dubai merkezli Al Arabiya kanalının muhabiri, Hafter'in geceyarısını biraz geçe ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını söyledi.

Libya'nın doğusunda faaliyet gösteren Libya Haber Ajansı (LANA) geçtiği haberde, Hafter'in "ateşkes ve Trablus'a taarruz eden askerlerin geri çekilmesine yönelik anlaşmayı" imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını doğruladı.

Hafter'in Moskova'dan gittiğini doğrulayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Libya'da çözüm bulmak için taraflarla çalışmaya devam ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Twitter'da bazı kullanıcılar, uçak radar takip programlarından elde ettikleri verilere göre, Hafter'i taşıyan uçağın Moskova'dan ayrılarak, Yunanistan hava sahası üzerinden güney-güneydoğu yönüne doğru ilerlediğini yazdı.

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakanı Fayez el Sarraj ile Hafter arasında ateşkesin koşullarıyla ilgili dün Moskova'da Türkiye ile Rusya arabuluculuğunda görüşmeler yapıldı.

RIA Novosti haber ajansı, Sarraj'ın da görüşmelerin ardından Moskova'dan ayrılarak İstanbul'a geçtiğini bildirdi.

Taraflar bir araya gelmeyi kabul etmezken, yürütülen müzakereler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısıyla yürürlüğe giren ateşkesi yazılı hale getiren bir anlaşma taslağı hazırlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sarraj'ın ateşkes anlaşmasının taslak metnini imzaladığını, Hafter tarafının ise bugün sabaha kadar süre istediğini açıklamıştı.

İşte Kanal İstanbul'un son tanıtım filmi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?
Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?

Parti balıkçıdan mı yönetiliyor?

Kanal İstanbul’a Avrupa talip
Kanal İstanbul’a Avrupa talip

Kanal İstanbul’a Avrupa talip
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.