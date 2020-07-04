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  • Türkiye'ye karşı kirli ittifak! Yunanistan darbeci katil Hafter'le 'sözde' anlaşma imzalamış
Dünya

Türkiye'ye karşı kirli ittifak! Yunanistan darbeci katil Hafter'le 'sözde' anlaşma imzalamış

Libya'da sıkışan darbeci Hafter, Yunanistan'la 'gayrimeşru' anlaşmalarla kazanım elde etme çabasında. Hafter'in sözde ‘dışişleri bakanlığı', Yunanistan'la deniz sınırlarını yeniden çizmek üzere bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Sözde dışişleri bakanı Abdulhadi Huveyj ise “Ortak düşmanımız Türkiye'ye karşı Yunanistan'la her türlü ittifaka hazırız.” dedi.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 08:50 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:58
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Darbeci Hafter’le resmi muhataplığı bir üst noktaya taşıyan Atina’nın giderek tuhaflaşan pozisyonu ilgiyle izleniyor. Önceki gün Libya doğusundaki Tobruk’u ziyaret ederek Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’le buluşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Libya’nın Türk mallarını, Yunan mallarıyla değiştirmek istediğini” iddia etti. Taraflar, ‘ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve ikili ticaretin artırılması için Bingazi kentinde bir konsolosluk açılmasını’ da müzakere etti. Yeni Şafak'ın haberine göre, Hafter’in sözde dışişleri bakanı Abdulhadi Huveyj ise “Ortak düşmanımız Türkiye’ye karşı Yunanistan’la her türlü ittifaka hazırız” dedi.

TRABLUS’U İSTEMİYORLAR

Gelişmeleri yorumlayan Libyalı gazeteci Abdullah Çerkesî, Libya’nın Hafter’i destekleyen ülkelerce 3’e bölünme çabalarına ilişkin şunları söyledi: “Fransa, BAE ve Mısır petrol gelirlerinin Trablus’a gitmesini asla istemiyor. Özellikle Fransa, Rusya’nın dahil olmasıyla kendini dışarıda kalmış hissediyor. Bu nedenle her türlü yolu deniyor. Hafter’in ateşkes müzakerelerinde petrol üretiminin yeniden başlayacağını duyurmasının nedeni, Türkiye’nin desteğini alan el-Vifak güçlerinin Sirte’yi ele geçirmesine engel olmak. Çünkü Sirte alınırsa petrol kaynaklarına ulaşamayacaklar.”

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