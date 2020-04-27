27 Nisan 2020 Pazartesi 09:38 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 09:38

Libya'daki bir organizasyonda darbeci Hafter yanlısı şiir okuyan bir kişi Türkiye ile ilgili eleştirel bölüme geldiğinde bir anda yere yığıldı.

Görüntüler sosyal medyada 'İlahi adalet' olarak yorumlandı.

Tam Türkiye'yi kötüleyecekti... Bir anda yere yığıldı