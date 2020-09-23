Yurtlarından edildiler, yetmezmiş gibi Mısır ordusu evlerini yıktı

star.com.tr 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:20 - Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:31

Mısır ordusunun yeni bir askeri harekatla, ülkenin kuzeyinde yer alan Refah kentindeki Filistinli göçmenlerin yaşadığı bazı meskenleri yerle bir ettiğini aktarıldı.

Yerel kaynakların ve tanıkların bildirdiğine göre, ülkenin kuzeyindeki Refah ve doğusundaki Sina bölgesinde yaşayan Filistinli göçmenlerin kaldığı yerler askeri bir harekat sonucu yıkıldı. Evleri dinamitlenerek yıkılmış on binlerce Filistinli göçmen bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynakların bildirdiğine göre, yaşanan patlamalardan sonra bölge yoğun bir duman altında kaldı. Birkaç gün öncesinde gerçekleştirilmiş askeri hamlenin ardından geriye kalmış bazı evler de bugünkü askeri harekatla yıkılmaya çalışıldı.

Mısır ordusu, 2014 yılında benzer bir askeri harekat gerçekleştirmişti. Bugünkü harekatın, geriye kalmış evlerin yıkılması için başlatıldığı belirtildi. Harekatın amacının, Gazze Şeridi sınırında bir tampon bölge oluşturmak amacıyla boşaltılması olduğu kaydedildi.

Hamas’ın Gazze’de kontrolü ele geçirdiği 2007'de, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulması sonrasında sınırda bin 200’den fazla tünel kazılmıştı.

Mısır Ordusu, Eylül 2015'ten bu yana Sina Yarımadası’nın kuzeyinde Gazze’nin nefes borusu olarak nitelenen tünelleri yıkmaya başlamıştı.

Darbeci Sisi rejiminin, Mısır-Gazze sınırına beton duvar örme faaliyetlerine başladığı biliniyor.

Rejim, 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

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