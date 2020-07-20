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Dünya

Darbeci Sisi OHAL'ı 13'ünce kez uzattı

Mısır'ın darbeci lideri Sisi'nin OHAL'in 3 ay daha uzatılması yönündeki kararı Mısır Meclisi tarafından onaylandı.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:25 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 16:25
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Mısır resmi ajansı MENA’nın haberine göre, Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah es-Sisi'nin ülkenin tamamında olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatılması yönündeki kararı, Mecliste üçte iki çoğunlukla kabul edildi.

OHAL uygulamasında 13’üncü uzatmanın 27 Temmuz 2020 itibarıyla yürürlüğe gireceği duyuruldu.

Mısır'ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde Nisan 2017'de düzenlenen ve terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği bombalı saldırılarda 45 kişi yaşamını yitirmiş, 125 kişi yaralanmıştı.

Söz konusu saldırıların ardından Sisi, 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurmuştu.

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