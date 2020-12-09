İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Aralık 2020 Çarşamba / 24 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8145
  • EURO
    9,4632
  • ALTIN
    469.81
  • BIST100
    1339.89
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Darbeci Sisi Paris'te protesto ile karşılandı
Dünya

Darbeci Sisi Paris'te protesto ile karşılandı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Paris'te protesto edildi.

IHA09 Aralık 2020 Çarşamba 00:07 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:07
ABONE OL

Fransa’yı ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Paris’teki Mısırlılar tarafından protesto edildi.

Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un resmi davetlisi olarak Paris’te bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ziyaretinin ikinci gününde rejim karşıtları tarafından protesto edildi. Fransa Ulusal Meclisi yakınında toplanan Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar attı. Ellerinde taşıdıkları pankartlarla 60 bin bin siyasi tutuklunun serbest bırakılmasını isteyen göstericiler, binlerce kişinin katliamından sorumlu tuttukları Sissi’nin Lahey adalet divanında yargılanmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’nun Mısırlı mevkidaşını havaalanında ve Elysee Sarayı’nda kırmızı halıyla karşılamasını da kınayan göstericiler, Macron’u Sisi’nin işbirlikçisi olmakla suçladı. Miting alanının çevresine Sisi rejimi tarafından işkenceye maruz kalmış mısırlı muhaliflerin resimlerini asan göstericiler “Diktatör”, “Katil Sisi” sloganları attı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.