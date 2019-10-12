Darbeci Sisi PKK/YPG'li teröristleri Kahire'de ağırladı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun başlattığı askeri harekata karşı çıkan Mısır'daki darbeci Sisi rejimi PKK/YPG'li teröristleri Kahire'de ağırladı. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, teröristlere destek mesajı verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Planı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.
Türkiye'nin askeri harekatını kınayan Mısır'daki darbeci Sisi yönetimi, harekatın 4. gününde YPG'li teröristleri Kahire'ye davet etti.
Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü tarafından kabul edilen terörist gruba destek mesajları verildi.
İsrail'den YPG'ye silah desteği mesajı
Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, İsrail’den skandal bir hamle iddiası geldi. İsrail’den üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK/YPG’ye silah desteği verebileceklerini söyledi.
(Yeni Şafak)
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