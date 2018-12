Darbeci Sisi ve BAE'nin Münbiç'te çeşitli girişimlerde bulunduğu ortaya çıktı

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ve ABD Başkanı Trump'ın 'çekiliyoruz' açıklaması kapsamında gündemin en önemli konusu haline gelen Münbiç'te önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde YPG-PYD unsurlarının 'Bölgeden rejim lehine çekiliyoruz. Boşalttığımız yerlere rejim unsurları gelecek' açıklamasını yapmış, Suriye ajansları ise rejim güçlerinin Münbiç'e bayrak diktiğini iddia etse de tüm bunların gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.

İstihbarat ekipleri bekleme sürecinin an be an raporluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Suriye'nin psikolojik eylemleri' olarak nitelenen olayların ardından Türk ve Rus heyetleri Moskova'da bir araya gelmişti. Türkiye'nin hem ABD hem de Rusya ve İran ile koordineli yürüttüğü diplomasi trafiği sürecin nasıl ilerleyeceğini göstermesi açısından önem taşıyor. TSK'nın yoğun bir şekilde sevkıyatı devam ederken, Münbiç'teki 'bekleme pozisyonu'na rağmen bölgedeki Türk istihbari unsurlarının tüm gelişmeleri an be an izlediği ve merkeze raporladığı öğrenildi.

Münbiç'te Mısır ve BAE izleri

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Münbiç'te son günlerde Mısır'ın darbeci lideri Sisi'ye bağlı güvenlik ekipleri çeşitli temaslarda bulunuyor. Mısır heyetine Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı isimlerin de eşlik ettiği ve heyetlerin bölgede Türkiye aleyhinde bazı adımları koordine ettiği kaydediliyor.

(Yeni Şafak)