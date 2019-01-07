Darbeci Sisi’den İsrail ile yardımlaşma itirafı

ABD’nin Oortadoğu’yu İsrail merkezli dizayn etme planına Suudiler ve BAE’nın açık desteğinden sonra Mısır’dan da şok bir itiraf geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Mısır ordusunun Kuzey Sina’da teröristlerle mücadelede İsrail ile yardımlaştığını söyledi. CBS sunucusu Scott Pelley’in “Bir zamanlar birbirine karşı savaşan iki düşman ülke arasında yardımlaşmanın yakınlaşma olarak yorumlanabileceği” şeklindeki sorusuna Sisi şu cevabı verdi: “Bu doğru. İsrail ile geniş bir yardımlaşma çerçevemiz var. Mısır ordusu, Sina Yarımadası’nda bin civarında DEAŞ mensubuna karşı mücadele veriyor. İsrail’e havadan müdahale izni verildi.”

Sisi’ye 14 Ağustos 2013’te Rabia Meydanı’na yapılan kanlı müdahale de soruldu.

KATLİAMI SAVUNDU

Sisi, Rabia Meydanı’nda silahlı insanların bulunduğunu iddia ederek, barışçıl girişimlerden sonuç alınamadığını söyledi. Mısır hapishanelerinde 60 binden fazla siyasi mahkum olduğu iddiaları ile ilgili soruyu ise Sisi, “Bu rakamı nereden aldılar bilmiyorum. Mısır’da siyasi tutuklu yok. Ne zaman aşırı fikirlerini halka empoze etmeye çalışan bir azınlık görsek sayılarına bakmaksızın müdahale ediyoruz” şeklinde cevapladı. Bu arada CBS kanalı internet sitesinden Sisi’nin verdiği röportajın yayınlanmamasını istediği duyuruldu. CBS internet sitesinde Sisi’nin bu itiraflarda bulunduğu röportajın Mısır’ın Washington Büyükelçisi Yasir Rıda tarafından yayınlanmamasını talep ettiği belirtildi. Kanal ancak bu talebi reddettiğini bildirdi.