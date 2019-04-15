Darbeci Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği için nihai oylama yarın yapılacak

Mısır devlet gazetelerinden El-Ahram'ın haberine göre, cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 6 yıla çıkarılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Teklifin yarın parlamentoda oylamaya sunulması bekleniyor.

Teklifte 2014 ile 2018 arası geçiş süreci olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Sisi, birinci dönem cumhurbaşkanlığına 2018'de başlamış sayılacak.

Düzenlemeye göre, birinci dönem cumhurbaşkanlığı 2024'te sona erecek Sisi, 6 yıllık yeni dönem için ikinci kez aday olabilecek ve böylece 2030'a kadar görevde kalabilecek.

Yeni teklifte de cumhurbaşkanlığı süresi iki dönemle sınırlanıyor.

PARLAMENTO ONAYINDAN SONRA REFERANDUMA SUNULMASI GEREKİYOR

Parlamento Başkanı Ali Abdulal, söz konusu değişiklik teklifinin üç oturumda tartışmaya açılmasının ardından oylamaya sunulacağını söyledi.

Mısır'da 2013'teki askeri darbe sonrasında hazırlanan anayasaya göre, anayasa değişikliklerinde parlamentoda üçte iki çoğunluk aranıyor. Değişiklik teklifinin parlamentoda kabul edilmesinin ardından cumhurbaşkanı tarafından halkın onayına sunulması gerekiyor.

Abdulfettah es-Sisi, Mısır'da demokratik seçimlerle işbaşına gelen ilk sivil Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri darbeyle görevden alınmasının ardından 2014'te düzenlenen seçimlerde ülkede cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Mısır'da darbe karşıtı ve muhalif kesimler, Sisi'nin mümkün olan en uzun süreyle yönetimde kalması için yürütülen yasal düzenlemelere karşı çıkıyor.

Mısır parlamentosu söz konusu değişiklik teklifini geçen 14 Şubat'ta prensipte kabul etmişti. Salı günü yapılacak oylamanın ardından teklif, referandum için Cumhurbaşkanı Sisi'nin onayına sunulacak.