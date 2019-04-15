Darbeye ilk destek BAE ve Suudiler’den
Sudan’da Başkan El Beşir’i deviren Savunma Bakanı Avf’a darbe yaparak tüm gücü eline alan General Burhan’a ilk destek Körfez’den geldi.
Suudi Arabistan ve BAE, ülke yönetimini gasbeder etmez “El Beşir yönetiminin kökünü kazıyacağım” mesajı veren Burhan’a Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emrilikleri (BAE) sahip çıktı. Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da yer alan haberde, “Suudi Arabistan Krallığı, Askeri Geçiş Konseyi’nin ilan etmiş olduğu adımları desteklediğini ve Sudan halkının yanında yer aldığını duyurmaktadır” ifadeleri yer aldı. Haberde, Suudi Kralı Selman’ın Sudan’a ilaç, petrol ürünleri ve buğday içeren yardım paketi sunulması talimatı verdiği de belirtildi. BAE ise Sudanlılara barışçıl bir şekilde yetki devri gerçekleştirilmesi çağrısında bulundu.
BEŞİR EV HAPSİNDE
Abu Dhabi yönetimi ayrıca, General Abdülfettah Burhan’ın geçici konseyin başına geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öte yandan, Sudan’da seçilmiş Başkan Ömer El Beşir’in yurt dışında olduğu iddiaları darbeciler tarafından yalanlandı. Beşir’in başkent Hartum’da ev hapsinde olduğunu duyurdu. Beşir’in 4 aydır sokak gösterilerine kulak vermemesinin orduyu darbeye sevk ettiğini kaydeden Daklu, ordu baskı yapmadan önce seçilmiş Başkan’ın görevi bırakmaya niyeti olmadığını dile getirdi.
Göstericiler taleplerini sundu
Sudan’da seçilmiş Devlet Başkanı Ömer El Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından sokakları terk etmeyen göstericiler, geçici yönetimi elinde tutan askeri konseye taleplerini sundu. 10 kişiden oluşan bir heyet Askeri Geçiş Konseyi’yle bir araya gelerek, eylemci grupların taleplerini iletti. Özgürlük ve Değişim İttifakı adlı grubun liderlerinden Ömer el-Değer, talepleri karşılanana dek oturma eylemlerine devam edeceklerini söyledi.
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