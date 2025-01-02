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Dünya

Davet edildiler! Şara yönetiminden yurtdışına ilk ziyaret

Suriyeli yetkililer, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın daveti sonrası ülkeye resmi ziyarette bulundu.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 07:46 - Güncelleme:
Davet edildiler! Şara yönetiminden yurtdışına ilk ziyaret
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Suriye'deki Geçici Hükümet'ten bir heyet, resmi ziyaret için Suudi Arabistan'a gitti.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine gerçekleşen ziyarette, Geçici Hükümet'in Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Anas Hattab heyette yer alıyor.

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Ziyaretin kapsamı ve süresi hakkında, henüz Geçici Hükümet tarafından bir açıklama yapılmadı.

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