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Dünya

Davit Manukyan tutuklandı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetime bağlı yasa dışı silahlı güçlerin komutanlarından Tümgeneral Davit Manukyan'ın gözaltına alınarak Bakü'ye getirildiği ve mahkemece tutuklandığı bildirildi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 16:53 - Güncelleme:
Davit Manukyan tutuklandı
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Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Ermenistan vatandaşı ve Ermenistan ordusu mensubu Manukyan'ın Karabağ'da tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirinin "Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çekilmesi" hükmüne rağmen Manukyan'ın bölgede kalarak sözde "Karabağ Savunma Ordusu Komutanı Birinci Yardımcısı" olarak görev yaptığının belirlendiği kaydedildi.

Manukyan'ın ayrıca Azerbaycan'da kamu güvenliğini bozmak, halk arasında panik yaratmak, patlama ve yangınlar gibi terör eylemlerinin organizasyonunda yer aldığının tespit edildiği bildirildi.

"Organize bir grup tarafından tekrarlanan terörizm", "Ateşli silahların, bunların bileşenlerinin, mühimmatın, patlayıcıların ve cihazların yasa dışı edinimi, depolanması ve taşınması", "Yasayla öngörülmeyen silahlı gruplar ve birlikler oluşturmak" ve "Azerbaycan sınırını yasa dışı geçmek" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarılan Manukyan'ın tutuklandığı belirtildi.

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