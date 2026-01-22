İSTANBUL 13°C / 6°C
  • Davos'ta Grönland pazarlığı... Trump: ABD için harika olacak
Dünya

Davos'ta Grönland pazarlığı... Trump: ABD için harika olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Davos temaslarının ardından Washington'a dönerken yaptığı açıklamada, Grönland'a ilişkin planlar ve Barış Kurulu'nun “ABD açısından büyük kazanımlar” sağladığını savundu.

22 Ocak 2026 Perşembe 23:18
Davos'ta Grönland pazarlığı... Trump: ABD için harika olacak
56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarına katılan ABD Başkanı Trump, Davos'tan Washington'a dönerken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gezisini değerlendirdi.

"ABD İÇİN HARİKA OLACAK"

Trump, "Davos'ta inanılmaz zaman geçirdim. Grönland'ın nasıl şekilleneceği üzerinde çalışılıyor ve bu durum ABD için harika olacak. Barış Kurulu ise dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey ve çok özel." ifadelerini kullandı.

"TAM ERİŞİM" MESAJI VERMİŞTİ

Fox Business kanalına verdiği röportajda Trump, NATO ile yapılan çerçeve anlaşma kapsamında, ABD'nin Grönland'a "tam erişim" sağlayacağı bir formülü müzakere ettiklerini açıklamıştı.

Trump ayrıca, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkenin katıldığı Barış Kurulu Şartı imza törenine ev sahipliği yapmıştı.

