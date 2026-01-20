İSTANBUL 7°C / 1°C
Dünya

Davos'ta İran krizi! Davet iptaline sert çıkış

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos Zirvesi'ne yönelik katılım davetini iptal etmesine sert tepki gösterdi.

20 Ocak 2026 Salı 15:03
Davos'ta İran krizi! Davet iptaline sert çıkış
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya dair açıklama yaptı.

İranlı Bakan, "WEF, İsrail'den ve ABD merkezli onun vekilleri ile savunucularından gelen yalanlara ve siyasi baskılara dayanarak Davos'a katılımımı iptal etti." ifadelerini kullandı.

Davetiyenin iptaline gerekçe gösterilen "İran'daki şiddet olaylarının", İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad tarafından desteklenen silahlı "teröristler" tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Erakçi, Forum'un Filistin'deki İsrail katliamına sessiz kalmasının ise çifte standart olduğunu vurguladı.

WEF'ten dün yapılan açıklamada, Erakçi'ye gönderilen davetin iptal edildiği bildirilmişti.

Açıklamada, "Geçen sonbaharda davet edilmiş olmasına rağmen son birkaç hafta içinde İran'da sivillerin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi, İran hükümetinin bu yıl Davos'ta temsil edilmesinin doğru olmadığı anlamına geliyor." ifadeleri kullanılmıştı.

- ⁠İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 4 bin 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 15 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

