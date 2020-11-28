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Dünya

DEAŞ bağlantılı örgüt Endonezya'da 4 sivili katletti

Endonezya'da DEAŞ bağlantılı terör örgütün, 4 köylüyü hunharca katlettiği öğrenildi.

AA28 Kasım 2020 Cumartesi 12:12 - Güncelleme: 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:12
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Ulusal Emniyet Sözcüsü Awi Setiyono, yaptığı açıklamada, MIT üyesi teröristlerin, dün, Orta Sulawesi eyaletine bağlı Sigi bölgesindeki Lembontongoa köyüne saldırdığını belirtti.

Sivilleri hedef alan saldırıda, teröristlerin 7 evi ateşe verdiğini ve 4 kişiyi öldürdüğünü aktaran Setiyono, saldırının gerçekleştiği bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.

Öte yandan bölgedeki yetkililer, saldırı sonrası köydeki yaklaşık 150 ailenin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

DEAŞ bağlantılı Jemaah Ansharut Daulah (JAD) terör örgütünün, Surabaya, Sidoarjo ve Riau şehirlerinde 13 ve 14 Mayıs 2018'de düzenlediği bıçaklı ve bombalı saldırılarda, 28 kişi hayatını kaybetmişti.

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