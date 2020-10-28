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Dünya

DEAŞ ile Esed rejimi güçleri arasında çatışma çıktı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü DEAŞ'la Esed rejimi güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

AA28 Ekim 2020 Çarşamba 15:08 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:08
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DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü DEAŞ’ın, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların bulunduğu noktalara sızma girişimi sonucu bölgede çatışmalar yaşanıyor.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Suriye'de varlığını sürdüren terör örgütü DEAŞ, dün Irak sınırındaki Deyrizor'a bağlı Elbukemal ilçesinde Esed rejimi ve İran destekli teröristlere ait bazı askeri noktalara sızarak saldırı başlattı.

Çatışmalar ilçedeki Hamdan Askeri Havalimanı yakınlarında devam ediyor.

- DEAŞ'IN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Rakka ve Deyrizor'daki kalelerini kaybeden DEAŞ, halihazırda, Suriye'de sadece Humus’un doğusu ve Deyrizor’un batısındaki çöl bölgesinde dağınık biçimde konuşlu bulunuyor.

AA’nın yaptığı harita alan ölçümlerine göre yaklaşık 185 bin kilometrekare yüz ölçümü bulunan Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'si halen DEAŞ terör örgütünün elinde.

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