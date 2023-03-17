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Dünya

DEAŞ ile mücadele koalisyonu: Kuzey Irak'ta düşen helikopter koalisyona ait değil

ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonu, Irak'ın kuzeyinde düşen ve içinde PKK terör örgütü mensupları bulunan helikopterin koalisyona ait olmadığını ve helikopteri takip etmediklerini açıkladı.

AA17 Mart 2023 Cuma 16:26 - Güncelleme:
DEAŞ ile mücadele koalisyonu: Kuzey Irak'ta düşen helikopter koalisyona ait değil
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Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikopterin PKK'nın eline nasıl geçtiği ve ne amaçla kullanıldığı bilinmiyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan koalisyonun sözcüsü Yüzbaşı Kevin Livingston, "Helikopter koalisyona ait değil ve (DEAŞ ile mücadele) Birleşik Görev Gücü Kararlı Destek (CJTF-OIR) operasyonlarının bir parçası değil." ifadesini kullandı.

ABD'nin bölgede oldukça kapsamlı bir radar kabiliyeti olduğu hatırlatılarak söz konusu helikopterin nereden nereye gittiğine yönelik soruya ise Livingston "Koalisyon o hava aracını takip etmiyordu ve açık kaynaklarda yazılanların dışında elimizde ek veri yok." yanıtını verdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin (IKBY), Duhok'un Çemanke nahiyesinde düşen helikoptere ilişkin açıklamasında, "Kürdistan Bölgesindeki ilgili kurumlar, düşen helikoptere ilişkin Irak merkezi hükûmeti, uluslararası koalisyon güçleri ve Türkiye ile temasa geçti ancak helikopterin onlara ait olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri helikoptere ilişkin ön soruşturmayı başlattı ve ilk bulgular, helikopterin Eurocopter AS350 tipi olduğu ve ölenlerden bazılarının PKK militanları olduğunu gösteriyor. Helikopterin kime ait olduğunun tam olarak tespit edilmesi için detaylı soruşturma devam ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Helikopterin, koalisyonun Suriye'de destek verdiği SDG ismini kullanan PKK/YPG'ye ait olduğu iddiaları üzerine, ABD'nin Suriye'de helikopter pilotluğu eğitimi verip vermediğini soran AA muhabirine Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder "Bildiğim kadarıyla hayır." yanıtını vermişti.

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