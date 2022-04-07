DEAŞ, Kerkük'te 4 çobanı kaçırdı

Kerkük Polis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ militanlarının Kerkük ile Salahaddin kentleri arasındaki Tamur köyüne sızarak saldırı düzenlediği bildirildi.

DEAŞ'ın köye düzenlediği saldırıda 4 çobanın yanı sıra köydeki yaklaşık 300 baş hayvanı da kaçırdığı ifade edilen açıklamada, bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiği ve geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.