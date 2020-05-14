DEAŞ, Kerkük'te petrol boru hattına saldırdı

AA 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:39 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:40

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Bacvan köyü yakınında 33 numaralı petrol boru hattına yönelik sabotaj düzenlendiğini söyledi.

DEAŞ'lı teröristlerce borunun altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını aktaran Harbiye, boru hattında ciddi hasar oluştuğunu aktardı.

Harbiye, sabotaj sonucu çıkan yangına müdahale etmek için bölgeye itfaiye araçları sevk edildiğini ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de DEAŞ’a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ’ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.