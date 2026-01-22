İSTANBUL 11°C / 7°C
  • DEAŞ militanları Irak'a transfer ediliyor: CENTCOM komutanı, Şara ile görüştü
Dünya

DEAŞ militanları Irak'a transfer ediliyor: CENTCOM komutanı, Şara ile görüştü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan ateşkes anlaşmasını ve terör örgütü DEAŞ mensuplarının Suriye'den Irak'a nakledilmesini görüştüğü bildirildi.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 10:05 - Güncelleme:
DEAŞ militanları Irak'a transfer ediliyor: CENTCOM komutanı, Şara ile görüştü
ABONE OL

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cooper ile Şara telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme kapsamında Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında varılan ateşkese uyulmasının ve Suriye'deki DEAŞ üyelerinin koordineli şekilde Irak'a transfer edilmesinin önemi ele alındı.

Cooper'ın, CENTCOM'un yaklaşık 7 bin DEAŞ tutuklusunun Irak'a transferine yönelik planı hakkında Şara'yı bilgilendirdiği, transfer sürecini aksatacak adımlardan kaçınılmasına yönelik beklentisini dile getirdiği aktarıldı.

Görüşmede tarafların, Suriye'de DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilgiye uğratılmasına yönelik kararlılıklarının tekrardan altını çizdiği belirtildi. Görüşmede, DEAŞ'ın yeniden güç kazanmasının engellenmesinin ABD, bölge ve dünya güvenliği açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

CENTCOM, Suriye'de tutulan terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak'a transferinin başladığını bildirmişti.

ABD ve koalisyon güçleri, 2025 yılında Suriye'de 300'den fazla DEAŞ militanını tutuklamış ve aynı dönemde 20'den fazla militanı öldürmüştü.

