ABD Başkan Yardımcısı Pence: DEAŞ'ın elindeki son yer de ele geçiriliyor ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor.' dedi