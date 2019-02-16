ABD Başkan Yardımcısı Pence: DEAŞ'ın elindeki son yer de ele geçiriliyor
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor.' dedi
- AA
Pence, Almanya'nın Münih kentinde devam eden 55. Münih Güvenlik Konferansı'ndaki bir oturumda konuştu.
Mike Pence, "Şu saatlerde Fırat Nehri yakınında DEAŞ'ın siyah bayrağının dalgalandığı son yer de ele geçiriliyor." ifadesini kullandı.
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