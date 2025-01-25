DEAŞ'ın yıktığı böyleyi Türkiye kalkındırıyor

Anadolu Ajansının (AA) " Kalkınma Yolu'nda Yeni Musul" başlıklı dosya haberinin üçüncü bölümünde, Türk şirketlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl boyunca yıkıma uğrattığı kentin yeniden onarımı ve ayağa kaldırılmasında oynadığı önemli rol ele alındı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Musul'u işgal etmesiyle kentteki birçok bina, altyapı, hastaneler, yollar ve tarihi eserlerin yanı sıra Musul Uluslararası Havalimanı da kullanılamaz hale geldi.

Türk şirketlerinin kentin yeniden imarında üstlendiği birçok altyapı, yatırım ve kalkınma projeleri arasında öne çıkan Musul Uluslararası Havalimanı'nın inşaatı da iki Türk şirketi "TAV İnşaat ve 77 İnşaat" ortaklığıyla yapılıyor.

YDA Grup'un üstlendiği 600 yataklı İbn-i Sina Hastanesi, kentteki Türk şirketlerin büyük projeleri arasında dikkati çekiyor. Hastanenin tamamlanmasıyla Musul halkının sağlık alanında ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşılaması bekleniyor.

- "HALK, HAVAALANI BİTTİĞİNDE KENDİ ŞEHİRLERİNİN DE KALKINACAĞINA İNANIYOR"

77 İnşaat Havaalanı Proje Müdürü Mehmet Sinan Türkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eylül 2022'de havaalanı projesini teslim aldıklarını ancak sahanın ve pistin terör örgütü DEAŞ işgalinde büyük zarar gördüğünü anlattı.

Sahadaki enkazın temizlenmesinin ardından inşaata başladıklarını dile getiren Türkan, projede yer alan önemli binalar arasındaki kargo binası, terminal binası, sağlık binası, yangın söndürme binası gibi yapıların çoğunun yüzde 85 ile 90 civarında bittiğini vurguladı.

Türkan, havaalanı terminal binasının da yüzde 30-40 civarında işleminin bittiğini ve yakında onu da teslim edeceklerini aktardı.

Havaalanı çevresindeki iç yolların asfaltlarına başladıklarını ve bunun da önemli bir kısmının tamamlandığını belirten Türkan, elektrik altyapısı ve pistin aydınlatmasına da devam ettiklerini söyledi.

Türkan, "İnşallah en yakın zamanda Musul halkına havaalanını teslim edeceğiz. Buradaki halk bu havaalanı bittiğinde kendi şehirlerinin de kalkınacağına inanıyor." ifadelerini kullandı.

- "MUSUL HALKININ BÖYLE BİR HASTANEYE ÇOK İHTİYACI VAR"

İbn-i Sina Hastanesini inşa eden YDA Grup'un Irak Şube Müdürü Mustafa Denizli de Ocak 2024'te buranın yerini bakanlıktan teslim aldıklarını ve projenin dizaynının tamamlandığını dile getirdi.

Çok yakın bir zamanda inşaata başlayacaklarını belirten Denizli, proje sürelerinin aslında 1200 gün olduğuna ancak 2 yılda bitirmeyi planladıklarına işaret etti.

Denizli, "Hastaneler konusunda çok uzman bir firmayız. Buradaki bakanlık ve valilik personelini de Türkiye'ye götürdük ve yaptığımız hastaneleri de gösterdik. Onlar da büyük bir heyecan içinde projenin bitmesini bekliyorlar." diye konuştu.

Hastane projesinin kente katkısına ilişkin Denizli, şunları söyledi:

"Burada Musul halkının böyle bir hastaneye çok ihtiyacı var. Bu hastane 600 yataklı, 120 bin metrekare inşaat alanı var, görsel olarak da iddia ediyorum Irak'ın en güzel hastanesi olacak. Biz de bitirmeyi heyecanla bekliyoruz."