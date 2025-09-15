''DEAŞ'la mücadele'' kılıfı... ABD'den terör örgütü PKK/YPG'ye 130 milyon dolarlık fon

ABD Temsilciler Meclisinin 10 Eylül'de 196'ya karşı 231 oyla kabul ettiği 848 milyar dolar bütçeli tasarı, Senato'daki ilgili komitelerde tartışılmaya devam ediyor.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin de bulunduğu gruplara "eğit-donat destek fonu" için Pentagon'un talep ettiği 130 milyon dolarlık bütçenin yer aldığı Ulusal Savunma Yetkilendirme yasa tasarısının Senato'da tartışılan versiyonunda ise bütçe 924,7 milyar dolar olarak öngörülüyor.

Tasarının Temsilciler Meclisi ve Senato versiyonlarındaki rakam farkı, ana finansman, sosyal politikalar ve yapay zeka (YZ) gibi yeni teknolojilerin uygulanmasına yönelik yaklaşımlar nedeniyle farklılıklar gösteriyor.

Temsilciler Meclisi'nden geçen versiyonu ile Senato'da tartışılan versiyonunda Irak, Suriye ve Lübnan'da terör örgütü DEAŞ'la mücadele için istenen "eğit-donat" fonu talebinde ise kayda değer bir değişiklik öngörülmüyor.

Kongre'nin her iki kanadı da DEAŞ'la mücadele kapsamında Irak için 213 milyon dolar, Suriye için 130 milyon dolar ve Lübnan için 15 milyon dolar olmak üzere toplam 358 milyon dolar tahsis ediyor.

GEÇEN YILA KIYASLA BU YIL SURİYE'DEKİ GRUPLARA 17 MİLYON DOLAR DAHA AZ PARA AYRILDI

ABD'nin bölgede terörle mücadeleyi desteklemesi için "gerekli" olduğu belirtilen tahsisat için Pentagon'un talebinde, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve Suriye'nin güneyinde konuşlu Suriye Özgür Ordusunun (SÖO) "eğitim, teçhizat ve maaş ödemelerine" toplam 130 milyon dolar aktarılması hedefleniyor.

Talep edilen 130 milyon dolar içinde, maaşlar 65 milyon, eğitim ve silahlanma 15,6 milyon, lojistik destek 32,4 milyon, araç ve tesis bakım giderleri 15,3 milyon ve diğer ilgili hizmetler için de 1,5 milyon dolar ana kalemleri oluşturuyor.

Pentagon'un talep belgesinde, PKK/YPG'ye eğit-donatlar dışında hafif silahlar verilmeye devam edileceği belirtilirken DEAŞ'la mücadeleye gerekli desteğin verilmemesi halinde, bu durumun DEAŞ'ın canlanarak bölge ülkeleri ve ABD'nin güvenlik çıkarlarını tehdit edebileceği öne sürülüyor.

2026 için istenen 130 milyon dolarlık kalemin 7 milyon 420 bin doları SÖO için ayrılırken grubun faaliyetlerini Badiye Çölü'ndeki DEAŞ unsurlarına genişletebileceği ifade edildi.

Bu yılki bütçede DEAŞ'le mücadele kapsamında Suriye'deki gruplara 17 milyon daha az para ayrılması da dikkati çekiyor.

Pentagon'un Suriye'ye DEAŞ'la mücadele adı altında PKK/YPG ve diğer bazı gruplara aktardığı toplam bütçe 2025'te 147 milyon dolar, 2024'te ise 156 milyon dolardı.

Senato'daki ilgili komitelerde süren tartışmalardan sonra Ulusal Savunma Yetkilendirme yasa tasarısının en geç 30 Eylül'e kadar oylamaya sunulması gerekiyor.

