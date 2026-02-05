İSTANBUL 14°C / 10°C
Dünya

DEAŞ'la mücadele ve entegrasyon gündemi: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, Fırat'ın doğusundaki Cezire bölgesinin entegrasyonu, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki işbirliği başlıkları ele alındı.

AA5 Şubat 2026 Perşembe 20:59
DEAŞ'la mücadele ve entegrasyon gündemi: Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Fransız mevkidaşı Barrot ile görüştü
Şeybani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, bölge turu kapsamında başkent Şam'ı ziyaret eden Barrot ile bir araya geldiğini ifade etti.

Suriye'deki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Şeybani, Barrot ile görüşmesinde Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunu kapsayan "Cezire bölgesinde" entegrasyonu tamamlamak üzere atılacak adımları da konuştuklarını kaydetti.

Suriye halkı için sürdürülebilir istikrarı sağlamlaştırmak çabaları doğrultusunda terör örgütü DEAŞ'la mücadelenin yanı sıra hapishanelerin ve kampların idaresi gibi konuları da görüştüklerine işaret eden Şeybani, Barrot ile ayrıca iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğini ele aldıklarını kaydetti.

