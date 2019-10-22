DEAŞ’le savaşmak için Hollywood’u bırakan aktör mahsur kaldı

Terör örgütü YPG’ye 2015’te katılan Michael Enright’ın İstanbul üzerinden Irak’ın Süleymaniye vilayetine gittiği iddia edilmişti. Enright daha sonra Kobani, Tel Abyad ve Rakka’nın Tabka ilçesinde ortaya çıkmıştı. Enright, son olarak da Orta Amerika’da görüldü.