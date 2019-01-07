Terör örgütü DEAŞ'a cv gönderen ABD'li terörist Suriye’de yakalandı

DEAŞ terör örgütünde iş bulmak için bir özgeçmiş ve ön yazı gönderdiği söylenen Warren Christopher Clark isimli 34 yaşındaki ABD vatandaşı, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Hajin’de yakalandı.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ta yer alan haberde, Irak’ta bir dönem DEAŞ teröristlerinin işgali altındaki bir evde bulunan mektupta Christopher Clark’ın, “Sayın Direktör, DEAŞ’taki öğrencilere İngilizce öğretebileceğim bir pozisyon edinmek istiyorum. Başarılı bir öğretmenin öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini anlayabileceğine, bu anlayışı öğrencilerinin İngilizce dilini anlamalarına yardımcı olmak için kullanabileceğine inanıyorum.” diye yazdığı belirtildi.

Haberde, Musul’daki bir evde bulunan dokümanlarda yer alan bilgilere göre, Houston Üniversitesi'nden mezun olan Christopher Clark’ın, İngilizce öğretmek için önce Suudi Arabistan'a taşındığı, ardından Türkiye'ye gelerek üç ay boyunca İngilizce öğretmenliği yaptığı belirtildi.

Haziran 2015’te özgeçmişi sona eren Clark’ın, bu tarihten sonra DEAŞ’a katıldığı tahmin ediliyor.

Christopher Clark’ın NYT’ye konuşan 69 yaşındaki babası Warren Clark, oğlunu “insancıl biri” olarak tanımlarken, DEAŞ gibi bir gruba katılma olasılığını reddetti.

ABD’nin Suriye’deki müttefiki terör örgütü YPG/PKK’nın siyasi paravanı Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) yapılan açıklamada, DEAŞ’ın son kalesi Hajin’e düzenledikleri operasyon sırasında Christopher Clark’ın yanı sıra Zaid Abed el-Hamid isimli başka bir ABD vatandaşının daha yakalandığı bildirildi.

George Washington Üniversitesi’nin yayımladığı verilere göre, bugüne kadar Irak ve Suriye’deki çatışma alanlarında yalnızca dört ABD vatandaşının ele geçirildiği biliniyor.