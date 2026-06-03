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Dünya

Değeri tam 100 milyon dolar! Uçak bakım hizmeti ve ekipmanlar yola çıktı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a toplam maliyeti 100 milyon doları bulan C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışını onayladı.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 09:55 - Güncelleme:
Değeri tam 100 milyon dolar! Uçak bakım hizmeti ve ekipmanlar yola çıktı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Vietnam'a silah satışına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Vietnam'a toplam maliyeti 100 milyon doları bulan C-130 tipi uçak bakım hizmetleri ve ilgili ekipmanların satışının onaylandığı belirtildi.

Söz konusu satışın, C-130 uçak filosunun operasyonel hazırlığını sağlayarak Vietnam'ın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma yeteneğini geliştireceği kaydedilen açıklamada, "Bu ekipman ve destek satışının bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği öngörülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ana yüklenici firmanın ABD'nin Virginia eyaletinde bulunan "RTX Corporation" olacağı belirtildi.

  • C-130 uçak bakımı
  • Vietnem satış
  • Dışişleri onayı

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