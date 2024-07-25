İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0243
  • EURO
    35,9845
  • ALTIN
    2511.29
  • BIST100
    10871.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Değeri tam 95 bin 500 dolar! Hindistan'da bir madenci 19,22 karatlık elmas buldu
Dünya

Değeri tam 95 bin 500 dolar! Hindistan'da bir madenci 19,22 karatlık elmas buldu

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde bir madenci, yaklaşık 95 bin 500 dolar (3 milyon 151 bin lira) değerinde 19,22 karatlık elmas buldu.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 17:57 - Güncelleme:
Değeri tam 95 bin 500 dolar! Hindistan'da bir madenci 19,22 karatlık elmas buldu
ABONE OL

BBC'ye konuşan madenci Raju Gound, eyaletin Panna bölgesinde elmas bulma umuduyla 10 yıldan fazla süredir devletten maden kiraladıklarını belirtti.

Gound, "Taşları elekten geçirirken cam parçasını andıran bir şey gözüme çarptı. Yukarı kaldırıp baktım ve soluk parlama gördüm. O anda elmas bulduğumu anladım." ifadelerini kullandı.

19,22 KARATLIK ELMAS

Bulduğu elması yetkililere götürdüğünü ifade eden Gound, 19,22 karatlık elmasa yaklaşık 95 bin 500 dolar değer biçildiğini anlattı.

Gound, vergi payı düşüldükten sonra parasını teslim alacağını kaydederek, bununla yaklaşık 6 bin dolarlık borcunu ödemeyi, ailesi için daha iyi bir ev yaptırmayı ve çocuklarının eğitim masraflarını karşılamayı planladığını belirtti.

AKRABALARI İLE PAYLAŞACAK

Elmastan elde edeceği parayı birlikte yaşadığı 19 akrabasıyla bölüşeceğini anlatan Gound, "Yarın, yine elmas aramak için madene gideceğim." ifadesini kullandı.

Panna, elmas kaynaklarının zenginliğiyle biliniyor ve bölge sakinleri, değerli taş bulma umuduyla devletten maden kiralıyor.

Bölgede büyük elmas keşifleri nadiren de olsa yaşanabiliyor. Panna'da 2018'de yine bir madenci, yaklaşık 179 bin dolar değerinde elmas bulmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.