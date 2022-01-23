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Dünya

Dehşet uzaydan görüntülendi! Adanın büyük kısmı haritadan silindi

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), yanardağ patlamasının meydana geldiği Tonga'ya bağlı Hunga Ha'apai Adası'nı uzaydan fotoğraflayarak adanın büyük kısmının haritadan silindiğini ortaya çıkardı.

IHA23 Ocak 2022 Pazar 07:38 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 07:38
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Tonga'da yanardağ patlamasının meydana geldiği adanın büyük kısmı haritadan silindi.

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da 15 Ocak'ta meydana gelen su altı yanardağı patlaması sonrası Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), patlamanın meydana geldiği yanardağın birleştirdiği ikiz ada adalar Hunga Tonga-Hunga Haapai'nin uzaydan çekilmiş son fotoğraflarını yayınladı.

ADANIN BÜYÜK KISMI HARİTADAN SİLİNDİ

Patlamanın ardından söz konusu adaların büyük kısmının sular altında kalarak haritadan silindiği ortaya çıktı. Roscosmos, söz konusu fotoğrafın Canopus-V uydusu ile çekildiğini belirterek, adaların patlama öncesi sınırlarını çizgi ile işaretleyerek değişime dikkat çekti.

Öte yandan Tonga'daki yanardağ patlamasının ardından birçok ülkede tsunami uyarısı verilmiş, meydana gelen tsunamilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti. Duman bulutu uzaya giden yolu yarıladı

Yanardağdan yükselen duman bulutunun, ise yeryüzünden 55 kilometre yükseğe ulaştığı ve atmosferin dış uzayla yeryüzü sınırı olarak anılan 100 kilometre yükseklikteki karman çizgisi baz alınarak uzaya giden yolu yarıladığı belirtilmişti.

  • Tonga
  • patlama
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