Dehşete düşüren görüntüler... Kafalarını kesip köprüye astılar!

Meksika'nın Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarında bir otoyolda 6'sı kafası kesik halde 20 ceset bulunurken, bunlardan 16'sı bir minibüste, 4'ü ise otoyol üzerindeki bir köprüde asılı halde bulundu.

Meksika'da kan donduran bir olay yaşandı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarında 6'sı kafası kesik halde 20 ceset bulunduğu aktarıldı. Otoyolda bulunan cesetlerin 16'sının bir minibüste, 4'ünün ise otoyol üzerindeki köprüde asılı halde bulunduğu bildirildi. Sinaloa eyaletinde aylardır, uyuşturucu kaçakçılarının şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.