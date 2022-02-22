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Dünya

Dehşeti yaşadılar! Katil balina tekneyi kovaladı

Meksika'da turistlerin gezi teknesi katil balina tarafından kovalandı.

İHA22 Şubat 2022 Salı 12:19 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 12:19
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Meksika'nın Sinaloa eyaleti açıklarındaki Faralln Adası yakınlarında tura çıkan bir grup turist, Orka olarak da bilinen katil balina tarafından takip edildi. Tekne son sürat gitmesine rağmen katil balina tekneye yetişmeye çalıştı. Teknedeki turistler ise katil balinanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Deniz memelileri üremek için daha sıcak sular aramaları nedeniyle her yıl kış aylarında Meksika'ya kıyısı bulunan Cortez Denizi'ne inerken, son yıllarda memeliler Cortez Denizi'nde daha sık görülüyor. Görüntüleri izleyen uzmanlar katil balinanın tekneyi karşı cins olarak düşündüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

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