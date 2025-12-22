İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8134
  • EURO
    50,262
  • ALTIN
    6073.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Demir kubbeyi alt edebilir: İran'ın balistik füzeleri İsrail için tehdit
Dünya

Demir kubbeyi alt edebilir: İran'ın balistik füzeleri İsrail için tehdit

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İran'ın balistik füzelerinin İsrail'in hava savunma sistemi 'Demir Kubbeyi' alt edebileceğini belirtti. Graham, Tahran'ın balistik füzelerinin İsrail için 'tehdit olduğunu' dile getirdi.

AA22 Aralık 2025 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
Demir kubbeyi alt edebilir: İran'ın balistik füzeleri İsrail için tehdit
ABONE OL

İsrail'i ziyaret eden Graham, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Graham, İran'ın balistik füze programını yeniden canlandırma çabasının Tahran'ın nükleer programı gibi "ciddi bir tehdit oluşturduğunu" ileri sürdü.

TAHRAN'IN BALİSTİK FÜZELERİ İSRAİL İÇİN TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay sonunda ABD'ye yapacağı ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen görüşmede ele alınacak konulardan birinin de İran'ın balistik füze programı olmasının beklendiğini aktaran Graham, Tahran'ın balistik füzelerinin İsrail için "tehdit olduğunu" dile getirdi.

İsrailli yetkililerin, Başkan Trump'ın sadece İran'ın nükleer programına odaklanarak balistik füze konusuna pek değinmediği eleştirileri sorulan Graham, "Bu değişiyor. İran'ın balistik füze üretmesine izin veremeyiz çünkü Demir Kubbe'yi alt edebilirler. Bu büyük bir tehdit." ifadelerini kullandı.

ABD'deki İsrail yanlısı lobilere yakınlığıyla bilinen Graham, "İsrail'i zayıflatan her şey Amerika'yı da zayıflatır. İsrail harika bir müttefik. Yahudi devleti İran'dan tehdit altındayken, Amerika da İran'dan tehdit altındadır." yorumunda bulundu.

"SİLAH BIRAKMAZSA İSRAİL'İN HAMAS'I YOK ETMESİNE İZİN VERİLMELİ"

Graham, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini savunarak, "Onlara (Hamas) 60 gün verin. Silahsızlanmazlarsa, İsrail'in onları yok etmesine izin verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın da silahsızlandırılması gerektiğini söyleyen Graham, "Hizbullah'ın yok edilmesinin ABD'nin çıkarına hizmet edeceği" iddiasında bulundu.

  • Lindsey Graham
  • İran füzeleri
  • Demir Kubbe

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.