Demir kubbeyi alt edebilir: İran'ın balistik füzeleri İsrail için tehdit

İsrail'i ziyaret eden Graham, Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Graham, İran'ın balistik füze programını yeniden canlandırma çabasının Tahran'ın nükleer programı gibi "ciddi bir tehdit oluşturduğunu" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ay sonunda ABD'ye yapacağı ziyarette, ABD Başkanı Donald Trump ile yapması beklenen görüşmede ele alınacak konulardan birinin de İran'ın balistik füze programı olmasının beklendiğini aktaran Graham, Tahran'ın balistik füzelerinin İsrail için "tehdit olduğunu" dile getirdi.

İsrailli yetkililerin, Başkan Trump'ın sadece İran'ın nükleer programına odaklanarak balistik füze konusuna pek değinmediği eleştirileri sorulan Graham, "Bu değişiyor. İran'ın balistik füze üretmesine izin veremeyiz çünkü Demir Kubbe'yi alt edebilirler. Bu büyük bir tehdit." ifadelerini kullandı.

ABD'deki İsrail yanlısı lobilere yakınlığıyla bilinen Graham, "İsrail'i zayıflatan her şey Amerika'yı da zayıflatır. İsrail harika bir müttefik. Yahudi devleti İran'dan tehdit altındayken, Amerika da İran'dan tehdit altındadır." yorumunda bulundu.

"SİLAH BIRAKMAZSA İSRAİL'İN HAMAS'I YOK ETMESİNE İZİN VERİLMELİ"

Graham, Hamas'ın silahsızlandırılması gerektiğini savunarak, "Onlara (Hamas) 60 gün verin. Silahsızlanmazlarsa, İsrail'in onları yok etmesine izin verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Hizbullah'ın da silahsızlandırılması gerektiğini söyleyen Graham, "Hizbullah'ın yok edilmesinin ABD'nin çıkarına hizmet edeceği" iddiasında bulundu.