Demir Kubbe'yi çaresiz bıraktı! İşte Kassam füzeleri

Star.com.tr 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:20 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:20

Hiçbir sınır ve kural tanımadan hem insani ve kutsal değerleri hem de uluslararası hukuku hiçe sayarak Şeyh Cerrah Mahallesi'ni işgal etmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail'e karşı oluşan öfke patlaması, Kassam tarafından ültimatom verildikten sonra işgal altındaki Filistin topraklarına Gazze'den füzelerin ateşlenmesine kadar vardı.

İsrail'in uzun süredir olayları "terörist Müslümanlar" ile mücadele olarak uluslararası kamuoyuna lanse ettiği apartheid- Irkçı politika, yerleşimci Yahudilerin Filistinlilerin evlerini işgal etmesi ile dünyadan tepkiler ve Tel Aviv'e karşı soru işareti olarak geri döndü.

Kudüs'te İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi ile Mescid-i Aksa'ya saldırmasına Gazze'de kurulan ortak operasyon odasından karşılık gelince çatışmaların seyri değişti.

Kudüs'te çatışmaların başlaması ile Gazze'de Hamas ve İslami Cihad'ın başını çektiği ortak operasyon odası kuruldu. Operasyon odasında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İslami Cihad'a bağlı Kudüs Tugayları, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin (FHKC) Ebu Ali Mustafa Tugayları, Mücahidin Tugayları, Nidal el Amudi Taburu gibi direniş grupları yer alıyor.

Demir Kubbe delindi mi?

Ortak operasyon odasının İsrail'e yönelik füze atışları, İsrail'in hava savunma sisteminin etkinliği ve maliyetini de tartışmaya açtı.

İsrail Savunma Bakanlığı, çatışmaların başladığı geçen haftadan bu yana Gazze'den topraklarına atılan roket sayısının 4 bini bulduğunu, bunların bin kadarının Demir Kubbe tarafından yakalanabildiğini açıkladı.

İsrailli kaynakların Hamas'ın envanterinde 5-6 bin, İslami Cihad'ın envanterinde ise 8 bin ve genel olarak ise genel olarak toplam 30 bin füze olduğunu iddiasını Hamas, "6 ay aralıksız savaşacağımız kadar füze stokumuz var." açıklamasıyla yalanladı.

Füzeleri Filistinli mühendisler üretiyor

Kassam Tugayları, daha önce yaptığı açıklamalarda bir çok defa, elindeki füzelerin İsrail tarafından şehit edilen komutan mühendis Nidal Ferhat'ın başını çektiği bir ekip tarafından uzun bir çaba, kararlılık ve sıkıntıların akabinden tersine mühendislik yapılarak üretildiğini bildirdi.

Ortak operasyon odası Filistin'den İsrail'e gönderilen füzelerin büyük çoğunluğunun Gazze'de üretildiğini söyledi. Füzelerin Çin'deki açık kaynak kodların alınarak üretildiğini söyleyen yerel kaynaklar Fecr 3, Fecr 5 ve Siccil 55'in İran propaganda kanalları tarafından duyurulduğu gibi Tahran yönetimi tarafından verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kassam Tugayları ayrıca İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoda metal girişine de izin verilmemesi nedeniyle füze yapımında kullanmak üzere girdiği arayış neticesinde İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği dönemde döşediği ve şuan atıl durumdaki su boru hattını keşfetti.

Ortadoğuhaber'in aktardığına göre Kassam Tugayları deniz komutanlarından Ebu Musa, Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, Akdeniz'in derinliklerinde batık iki İngiliz savaş gemisinin kalıntıları arasında yüklü miktarda mühimmat bulduklarını bunların içindeki maddeleri geri dönüştürerek kullanılabilir hale getirdiklerini söyledi.

Buradaki atıl durumdaki boruları yerin altından uzun uğraşlar sonucu çıkaran Kassam Tugayları bu borulardan elde ettiği metalleri dönüştürerek hatırı sayılır sayıda füze imal etmeyi başardı.

Ayrıca İsrail'in 2008'den sonra Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda kullandığı ancak patlamayan bombaları, daha sonra halkın güvenliğini tehdit etmemesi için arayıp bulan Kassam Tugayları, bu bombalardaki yüksek miktardaki patlayıcı da füze yapımında etkin şekilde kullandı.

Filistinli grupların İsrail ile çatışmalarda kullandığı füzelerin bazıları:

Ayyaş-250: Hamas, askeri kanadı El- Kassam tarafından üretilen ve adını ünlü Kassam komutanlarından Yahya Ayaş'tan alan füzenin yaklaşık 250 km mesafeyi vurma kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. İlk defa bu çatışmalarda İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Ramon Havalimanı'nı ve Tel Aviv'in de arasında olduğu bazı şehirleri Ayaş-250 ile vurduğunu duyurdu.

SH-85: Kassam'ın Mayıs 2020'de duyurduğu ve ismini 2014 yılında İsrail istihbaratı tarafından suikastle şehit edilen Muhammed eş-Şimali'den alan füze, 80 km menzile sahip. Yüksek yıkım kapasitesiyle çatışmalarda Tel Aviv ile diğer İsrail kentlerini vurmakta operasyon odasının elindeki en güçlü füze olarak biliniyor.

A-120: Kassam Tugayları'nın başlayan çatışmalar sırasında duyurduğu menzili 120 km'ye kadar çıkan füze yüksek tahrip gücüne sahip bir başlık taşıyor. İsrail'in suikastıyla şehit edilen Raid El-Attar'a ithaf edilen füze İsrail'e karşı aktif olarak kullanılıyor.

R-160: M-302 olarak da bilinen ve ilk defa 2014 yılında İsrail'in başarısız Gazze saldırısı sırasında kullanılan füzenin menzili tam olarak bilinmese de sahil şeridinden 100 km uzaklıkta olan Hayfa kentini vurdu. İsmini eski Hamas lideri Abdulaziz el-Rantisi'den alan füze genelde nokta atışlarında kullanılıyor.

J-80: İsmini İsrail suikastıyla şehit olan Hamas liderlerinden Ahmet el-Caberi'den alan ve 2014 yılında Kassam Tugayları tarafından İsrail'e atılan ilk füze olma özelliği taşıyan J-80'in menzili ise 90 km'yi buluyor.

M-75: 2012 yılında İsrail'in Gazze'ye saldırması sırasında üretilen Kassam'ın ilk uzun menzilli füzelerinden olan M-75, 80 km mesafedeki hedefi başarılı bir şekilde imha etti. İsmini ikinci İntifada'da suikastla hayatını kaybeden İbrahim el-Mukadime'den almaktadır.

S-55: Diğer ismi Siccil olan 60 km mesafeli füze 2014 yılında üretilerek hizmete girdi ve İsrail tarafından işgal edilen Lid kentine düzenlenen operasyonlarda kullanıldı.

Burak-120: İslami Cihad'a bağlı Kudüs Tugayları tarafından üretilen füze ilk defa 2019 yılında El-Hudeyra'yı vurarak kendisini gösterdi.

Yukarıdaki füzelerin haricinde Gazze'deki ortak operasyon odası şimdiye kadar İsrail'e; Kassam, Kudüs 101, Grad, Fecr, Bedir-3, J-90 füzeleri, kamikaze droneları ve kornet tipi roketleri de Tel Aviv'e karşı kullandı.

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