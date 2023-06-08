Demirtaş ve Kavala için devreye girdiler: Türkiye'ye küstah tehdit

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ve terör suçundan tutuklu eski HDP'li Selahattin Demirtaş için bu kez Avrupa Konseyi devreye girdi.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 46. maddesinin ihlal edildiğini iddia ederek Türkiye'ye para cezası uygulanması yönünde karar alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ardından şimdi de Avrupa Konseyi Türkiye'yi tehdit etti.

5-7 Haziran'da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymayan ülkelerin durumunu değerlendirmek üzere toplandı.

Toplantıdan sonra basına açıklama yapılırken Türkiye'nin, Demirtaş ve Kavala hakkındaki AİHM kararlarını uygulamadığı iddia edildi.

İHRAÇ SÜRECİYLE TEHDİT ETTİLER



Demirtaş ve Kavala'nın tutukluluklarının devam ettiği için 'üzüntü duyduklarını' ifade eden Konsey, Türkiye'ye karşı skandal bir karara da imza attı.

Avrupa Konseyi Sekreteryası'na 12 Temmuz'daki toplantıya kadar Türkiye'ye karşı alınabilecek önlemler ile ilgili hazırlık yapılması talimatı verildi.

Sekreterya, Kavala'nın eylül ayına kadar serbest bırakılmaması halinde Türkiye için üyelikten ihraç da dahil olmak üzere bütün seçenekleri gözden geçireceği, Selahattin Demirtaş içinse Kavala'da olduğu gibi ihraç süreci başlatabileceğini açıkladı.