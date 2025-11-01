İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Demiryolu işbirliğini Türkiye ile yapmak istiyorlar: Doğu ve Batı'ya yeni köprü olacak
Dünya

Demiryolu işbirliğini Türkiye ile yapmak istiyorlar: Doğu ve Batı'ya yeni köprü olacak

Tahran'daki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruz Azar, Türkiye ile demiryolu ve transit alanlarında işbirliğinin bölge ekonomisini yeniden şekillendireceğini vurguladı.

HABER MERKEZİ1 Kasım 2025 Cumartesi 23:23 - Güncelleme:
Demiryolu işbirliğini Türkiye ile yapmak istiyorlar: Doğu ve Batı'ya yeni köprü olacak
ABONE OL

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde, Cumhuriyetin 102. yılı onuruna düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'na İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruz Azar ve Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da katıldı.

Resepsiyonda konuşan ve Türkiye'nin bölgesel konumuna vurgu yapan İran Kadın ve Aileden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruz Azar, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, iki komşu ülke arasındaki köklü tarihi, kültürel ve dini bağlara vurgu yaptı.

Tahran ile Ankara arasında her zaman yakın ve saygılı ilişkiler bulunduğunu belirten Azar, bu ilişkilerin ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal alanlarda daha da gelişmesini umduğunu söyledi.

"TÜRKİYE VE İRAN BÖLGESEL EKONOMİK BAĞLARI GÜÇLENDİRMEDE ETKİLİ BİR ROL OYNAYABİLİRLER"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruz Azar, "İran ve Türkiye, demiryolu altyapılarını güçlendirerek Doğu ile Batı'yı birbirine bağlamada ve bölgesel ekonomik bağları güçlendirmede etkili bir rol oynayabilirler" dedi.

Demir yolu kapasitesinin artırılmasının, ortak projelerin tamamlanmasının ve iki ülke üzerinden yük taşımacılığının kolaylaştırılmasının sadece İran ve Türkiye'ye değil, aynı zamanda diğer bölge ülkelerine de fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Azar, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin artırılmasının önemine de değinerek, İran ve Türkiye'nin "kültür ve sanat alanında geniş kapasitelere" sahip olduğunu ve bu ortak güçleri "gelecek nesiller için derin ve kalıcı işbirliği" kurmak amacıyla kullanabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin kapısını çaldılar: Avrupa savunmada ortaklık arıyor

Yapay zekanın yeni köprüsü olacak

"Uluslararası topluma rol model"

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.