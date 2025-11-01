Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nde, Cumhuriyetin 102. yılı onuruna düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'na İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruz Azar ve Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu da katıldı.

Resepsiyonda konuşan ve Türkiye'nin bölgesel konumuna vurgu yapan İran Kadın ve Aileden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruz Azar, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, iki komşu ülke arasındaki köklü tarihi, kültürel ve dini bağlara vurgu yaptı.

Tahran ile Ankara arasında her zaman yakın ve saygılı ilişkiler bulunduğunu belirten Azar, bu ilişkilerin ekonomik, kültürel, bilimsel ve sosyal alanlarda daha da gelişmesini umduğunu söyledi.

"TÜRKİYE VE İRAN BÖLGESEL EKONOMİK BAĞLARI GÜÇLENDİRMEDE ETKİLİ BİR ROL OYNAYABİLİRLER"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zehra Behruz Azar, "İran ve Türkiye, demiryolu altyapılarını güçlendirerek Doğu ile Batı'yı birbirine bağlamada ve bölgesel ekonomik bağları güçlendirmede etkili bir rol oynayabilirler" dedi.

Demir yolu kapasitesinin artırılmasının, ortak projelerin tamamlanmasının ve iki ülke üzerinden yük taşımacılığının kolaylaştırılmasının sadece İran ve Türkiye'ye değil, aynı zamanda diğer bölge ülkelerine de fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Azar, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin artırılmasının önemine de değinerek, İran ve Türkiye'nin "kültür ve sanat alanında geniş kapasitelere" sahip olduğunu ve bu ortak güçleri "gelecek nesiller için derin ve kalıcı işbirliği" kurmak amacıyla kullanabileceklerini söyledi.

