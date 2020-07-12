İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Temmuz 2020 Pazar / 21 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Demiryolu kazılarında elleri bağlı şekilde bulundu! 2500 yıllık ‘cinayet' açığa çıktı
Dünya

Demiryolu kazılarında elleri bağlı şekilde bulundu! 2500 yıllık ‘cinayet' açığa çıktı

İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde hızlı tren hattı için yapılan kazı çalışmalarında elleri bağlı, yüzükoyun bir iskelet bulundu. 2000-2500 yıl önce yaşayan bu kişinin bir cinayetle öldürüldüğü tahmin edilmektedir.

12 Temmuz 2020 Pazar 15:29 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 15:58
ABONE OL

İskeletin Demir Çağı'nda; 2000-2500 yıl önce yaşayan bir yetişkin erkeğe ait olduğu ve bu kişinin bir cinayet sonucu öldüğü ya da infaz edildiği düşünülüyor.

Demiryolu projesinde arkeolog olarak çalışan Dr. Rachel Wood, Londra'ya yaklaşık bir saat mesafedeki Wendover kasabasında bulunan iskelet üzerinde osteologlar (kemik bilimciler) tarafından yapılacak çalışmaların ölüm nedenini aydınlatabileceğini söyledi.

STONEHENGE'E BENZER ANIT MEZAR

BCC Türkçe'nin haberine göre, demiryolu hattındaki kazılarda ayrıca Neolitik Çağ'a ait Stonehenge benzeri bir anıt mezarla Roma dönemine ait kurşundan yapılmış tabut içinde bir iskelet de bulundu.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ALTYAPI PROJESİ

Avrupa'nın en büyük altyapı projesi olan HS2 demiryolu projesi Londra, Birmingham, Manchester ve Leeds'e bağlanacak. Saatte 362 kilometre hızla giden trenlerin sefer yapacağı hattın ilk aşamasının 2033'te hizmete girmesi bekleniyor.

2015'te projenin maliyetinin 56 milyar sterlin (yaklaşık 70 milyar dolar) olacağı açıklamıştı. Ancak şimdi maliyetin 106 milyar sterline (yaklaşık 134 milyar dolar) çıkacağı tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.