13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8096
  • 6,455
  • 274.256
  • 107922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Demokrat Senatör Menendez'den çarpıcı sözler! 'ABD, Türkiye tarafından rehin alındı'

ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi, Türkiye'ye, Rusya'dan S-400 alması ve Suriye'deki adımlarından dolayı yaptırım oylaması öncesinde senatör Bob Menendez'in ifadeleri dikkat çekti. Türkiye'nin birçok uyarıya rağmen Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ABD'yi uluslararası arenada zayıf göstereceğini savunan Senatör Menendez, 'ABD, Türkiye tarafından rehin alındı ve Senato, Türkleri gücendirmemek için Ermeni tasarısını oylamaktan bile çekiniyor.' ifadesini kullandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının eleştirildiği ve Suriye'deki askeri adımlarının "kabul edilemez" olarak nitelendirildiği tasarı, 4'e karşı 18 "evet" oyu ile kabul edildi.
 
Oylama öncesinde senatörler Bob Menendez, James Risch, Mitt Romney ve yaptırım karşıtı Senatör Rand Paul arasında tartışma yaşanması dikkati çekti.
 
Menendez'in söylemlerine destek veren Senatör Risch de "Türkiye'nin ABD'ye saygısızlık yaptığını" ve bu duruma göz yumulmaması gerektiğini belirtti. Risch, ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmadığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını savundu.
 
Bu söylemlere karşı çıkan Senatör Paul ise "(Başkan Donald Trump) Yönetimi, Türkiye'ye uygulanacak olası yaptırımlar konusunda bazı sebeplerden dolayı endişe duyuyor. Bu yaptırım, Trump yönetiminin Türkiye ile yapılan görüşmelerde elini zayıflatacağı gibi Türkiye'yi Rusya'ya daha da yaklaştırır." dedi.
 
Senatörler Rand Paul, Ron Johnson, Ted Cruz ve Tom Udall tarafından "hayır" oyu verilen tasarının, oylanmak üzere yarın Senato Genel Kuruluna götürülmesi bekleniyor.
 
Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören bir başka yasa tasarısı 29 Ekim'de Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti.
 
Senato Genel Kurulu'nda da kabul edilmesi halinde, Senato ile Temsilciler Meclisi'ndeki yaptırım tasarılarının metinleri tamamen aynı olmadığı için Trump'ın önüne gitmeden önce komisyonda iki tasarının tek bir metin haline getirilmesi gerekiyor.

Teröristlerden hain tuzak! Komandolarımız faciayı engelledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Rize'de onlarca ton hamsiye el konuldu

Rize'de onlarca ton hamsiye el konuldu

FETÖ'nün sözde 'sıkıyönetim savcısı' hakkında karar

FETÖ'nün sözde 'sıkıyönetim savcısı' hakkında karar

Küçük Mert'e acı veda... Gözyaşları sel oldu

Küçük Mert'e acı veda... Gözyaşları sel oldu

AB'den Türkiye'ye 'vize muafiyeti' açıklaması

AB'den Türkiye'ye 'vize muafiyeti' açıklaması

Bedenini kadavra olarak üniversiteye bağışlamıştı! 8 yıl sonra toprağa verildi

Bedenini kadavra olarak üniversiteye bağışlamıştı! 8 yıl sonra toprağa verildi

Antalya'da okullar tatil olacak mı? Vali açıkladı

Antalya'da okullar tatil olacak mı? Vali açıkladı

Bir gün önce hazırlanıyor, 16 saat fırınlanıyor... Her derde deva

Bir gün önce hazırlanıyor, 16 saat fırınlanıyor... Her derde deva
 

POPÜLER HABERLER

Ortaylı´dan Celal Şengör´e sert gönderme: İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur

Ortaylı´dan Celal Şengör´e sert gönderme: İskenderiye hamalı kadar değeri yoktur

Dünyada bir ilk olacak: İki yaka arasındaki süre 6 dakikaya inecek

Dünyada bir ilk olacak: İki yaka arasındaki süre 6 dakikaya inecek

Test yayınları başlıyor... Drone ile görüntülendi

Test yayınları başlıyor... Drone ile görüntülendi

Evde yemek yaparken yapılan 12 hata

Evde yemek yaparken yapılan 12 hata

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA